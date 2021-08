Lahnstrecke: Viele Züge fallen aus

Wieder streikt die Lokführergewerkschaft GDL, was zu etlichen Ausfällen beim Nahverkehr auf der Lahntalbahn führt. Zwischen Koblenz und Limburg sind gestern beispielsweise die Züge 10.58, 13.09 und 13.36 Uhr weggefallen. Die Verbindung um 11.09 Uhr ist in Richtung Limburg gefahren, hatte aber laut einer Durchsage am Emser Bahnhof rund 25 Minuten Verspätung wegen eines technischen Problems. Auch in der Gegenrichtung von Limburg nach Koblenz mussten sich die Bahnreisenden auf zahlreiche Ausfälle einstellen. Ein Zug kam allerdings um 11.24 Uhr am Bahnhof Bad Ems an. Er war keinesfalls überfüllt, sondern wurde nur von wenigen Reisenden genutzt.