Wenn die Nacht über Limburg hereinbricht, dann versinkt die alte Lahnbrücke der Domstadt in der Regel bis auf wenige Straßenlaternen in der Dunkelheit. Anders als beim Limburger Dom gibt es keine Beleuchtung, die eines der beliebtesten Fotomotive der Lahnstadt auch zu nächtlicher Stunde in Szene setzt. Wie es auch anders gehen kann, das bewies am Sonntag das Künstlerehepaar Daniela und Pascal Kulcsár aus Glashütten.