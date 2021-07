L 318-Ortsdurchfahrt in Aull und Bundesstraße 417 bei Hirschberg: Straßenausbauten führen zu Vollsperrungen

Zwei Straßenbauvorhaben stehen auf der Agenda des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Diez, die beide die Verbindungen in die Grafenstadt betreffen. Seit längerer Zeit vorgesehen ist der Ausbau der B 417 auf dem Abschnitt von OrtsausgangHirschberg nach Altendiez bis zur Abzweigung zur Schießanlage. Die Bundesstraße 417 ist in den vergangenen Jahren in mehreren Etappen ausgebaut worden, zuletzt hatten lange Ampelphasen die Fahrer zwischen Holzappel und Hirschberg genervt. Über den Ausbau des letzten Abschnitts wurde kürzlich im Gemeinderat von Hirschberg gesprochen.