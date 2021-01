Löhnberg

„Frieda, Hugo, kommt her“, ruft Manfred Frommhold in den Kuhstall hinein. Die beiden lassen nicht lange auf sich warten. Gemütlich, aber bestimmt kommen sie an das Gatter, um ihr „Herrchen“ zu begrüßen. Dunkle Kulleraugen in großen, massigen Köpfen blicken Frommhold entgegen. Das Besondere: Frieda und Hugo sind keine Milchkühe, sondern Wasserbüffel. Seit sieben Jahren hält Frommhold, der am Ortsrand von Niedershausen den Erlenhof, einen Bio-Betrieb, betreibt, die Tiere und pflegt zu ihnen eine ganz besondere Beziehung.