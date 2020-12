Kunstwerke von Anna-Karin Engdahl: „Schwedische Favelas“ auf der Neuwagenmühle

Kördorf/Aar-Einrich

„Was für ein Glück, dass ich Mama habe!“, sagt Ella Engdahl (13) über ihre „verrückte Mama“ Anna-Karin Engdahl. Deren Installationen „Schwedische Favelas“ werden ab dem 1. Mai auf der Neuwagenmühle in Kördorf und in weiteren Orten der Verbandsgemeinde Aar-Einrich zu sehen sein. Andere Mütter würden wohl nie aus Versehen vier Hähne und ein Huhn kaufen oder einen Eiswagen in einen „Haus/Favela-Wagen“ verwandeln, vermutet Ella. Zusammen mit ihrer Mutter durfte sie bereits für jeweils sechs Wochen nach Frankreich, Düsseldorf, Holland, Österreich und Haan reisen. „Durch Mamas Kunst haben wir viele Freundschaften geschlossen. Meine Mutter ist, glaube ich, eine der verrücktesten, lustigsten, nettesten Mütter der ganzen Welt“, erzählt die Tochter noch. Sie freue sich daher schon darauf, während der Sommerferien in der Verbandsgemeinde Aar-Einrich zu leben, die Tiere zu versorgen und Kunst zu machen.