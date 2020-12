Kulturkreis Herold: Abschied mit lachendem und weinendem Auge

Herold

„Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist“, weiß schon der Volksmund. Ein Ratschlag, den sich die Mitglieder des Offenen Kulturkreises Herold zu Herzen genommen haben, denn Mitte November entschieden sie sich mit großer Mehrheit, den Verein aufzulösen (wir berichteten) – damit fanden zehn Jahre kulturelles Engagement ihren Abschluss. Die Abstimmung fand coronakonform entspannt und konfliktfrei per Briefwahl statt. Entsprechend aufgeräumt wirkt auch der scheidende Vorsitzende Achim Schweitzer, am Telefon lässt er die letzte Dekade noch einmal Revue passieren. „Ich war Gründungsmitglied, und alle Veranstaltungen fanden bei mir auf dem Grundstück statt“, erzählt der gebürtige Herolder. Denn mit Hof, Garten und Scheune boten sich dort viele verschiedene räumliche Möglichkeiten.