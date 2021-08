Archivierter Artikel vom 04.07.2021, 11:59 Uhr

Künftig alles unter einem Dach: Caritas fasst Fachdienste im Ferdinand-Dirichs-Haus in Limburg zusammen

Das Ferdinand-Dirichs-Haus in Limburg ist seit Juli zentraler Ort der Beratungsdienste des Caritasverbands für den Bezirk Limburg. Die Migrationsfachdienste, die sich bisher am Neumarkt befanden, erhalten hier ihren neuen Standort. Geschäftsführung, Verwaltung und Personalabteilung ziehen in die „WerkStadt“ um.