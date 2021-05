„Es ist ein unhaltbarer Zustand, dass die Bürgerinnen und Bürger von Kaltenholzhausen bis heute keinerlei Informationen über den aktuellen Sachstand, der 2018 geäußerten Absicht in der Gemarkung Windindustrieanlagen zu errichten, erfahren durften“. So äußerte sich jetzt der Vorsitzende des Vereins „Burgschwalbach ohne Windkraft“, Harry Rollig. Was war passiert?