Archivierter Artikel vom 26.08.2018, 12:40 Uhr

Limburg-Staffel

Kripo ermittelt: 26-Jähriger bei Schlägerei im Musikpark Limburg schwer verletzt

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten kam es laut Polizei Limburg in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 3.30 Uhr im Raucherraumbereich des Musikparks in Limburg-Staffel. Die Gründe, wie es dazu kommen konnte, sind bislang ungeklärt. Bei der Schlägerei wurde ein 26-Jähriger aus Wallmerod im Hals- und Gesichtsbereich schwer verletzt und musste stationär ins St.-Vincenz-Krankenhaus in Limburg eingeliefert werden.