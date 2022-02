Er ist so dick wie ein Großstadttelefonbuch, umfasst ein Volumen von 269 Millionen Euro und enthält im Jahr 2022 ein Plus von 2,9 Millionen Euro: Der Kreistag Limburg-Weilburg hat jetzt den Doppelhaushalt 2022/2023 beschlossen. Damit hat das Kreisparlament festgeschrieben, wofür im Landkreis in den nächsten beiden Jahren Gelder ausgegeben werden. Doch die Haushaltsberatungen sorgten auch für Knatsch.