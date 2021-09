Wie gut ist die Bevölkerung im Landkreis Limburg-Weilburg vor Naturkatastrophen geschützt? Welche Warnmöglichkeiten wie Sirenen gibt es? Gleich drei Anträge zum Thema hatte der Kreistag bei seiner Sitzung am Freitag vorliegen. Für viele Redner ein Beweis, welchen Stellenwert Katastrophenschutz nach dem Hochwasser in benachbarten Bundesländern mittlerweile auch in der heimischen Region hat.