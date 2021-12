Die erneuerte Strecke befand sich zuvor in einem sehr schlechten Zustand. Sie war gekennzeichnet von etlichen Schäden in Form von Schlaglöchern, Rissen und Unebenheiten. Die Fahrbahnbreite lag im Mittel bei rund 4,30 Metern. Der Abschnitt hat eine Länge von 1100 Metern. Die Bauzeit betrug acht Wochen. Die Kosten in Höhe von 350.000 Euro trägt der Kreis.