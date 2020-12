Runkel/Beselich

Alte und Kranke trifft Corona besonders stark. Auch im Landkreis Limburg-Weilburg sind vermehrt Pflegeheime von positiven Fällen und auch von Todesfällen betroffen. Sowohl im Dorea-Pflegeheim in Runkel, als auch im Seniorenzentrum Maria Hilf in Obertiefenbach sind Bewohner in Verbindung mit dem Virus gestorben. Drei Todesfälle gab es bis zur Wochenmitte im Runkeler Pflegeheim. Laut Maria Klur, der Einrichtungsleiterin der „Doreafamilie“ Runkel, ist ein Bewohner an der Corona-Infektion gestorben, zwei weitere starben in Verbindung mit dieser. Zu diesem Zeitpunkt waren von 69 Bewohnern 14 positiv getestet, erklärte sie weiter auf Nachfrage.