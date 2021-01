Limburg-Weilburg

Aktuell liegt die Inzidenz nur in den Landkreisen Limburg-Weilburg und Gießen dauerhaft über 200. Am Freitagnachmittag hat die Kreisspitze in einer digitalen Pressekonferenz Stellung genommen zum hohen Infektionsgeschehen sowie möglichen Ursachen und zum bisherigen Ablauf der Impfaktion in Limburg-Weilburg. Auch das arbeitsbereite, aber vorerst noch geschlossene Impfzentrum des Kreises in Limburg war Thema.