Die Zeiten großer Überschüsse sind vorbei: Landrat Michael Köberle (CDU) hat am Freitag den Doppelhaushalt für die nächsten beiden Jahre vorgelegt. Er stimmte das Kreisparlament auf finanziell herausfordernde Zeiten ein. Unter anderem die anziehende Preissteigerung bereitet Sorgen, ebenso die nicht absehbare Entwicklung der Kosten für geflüchtete Menschen – gleichzeitig will der Kreis in Klimaschutz und Bildung investieren.