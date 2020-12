Rhein-Lahn

Im Kreisausschuss war der Haushalt für 2021 bereits kurz Thema in der jüngsten Sitzung. Für Diskussionen sorgte der Tagesordnungspunkt allerdings nicht. Auch die Fraktionen haben sich noch nicht zu dem Zahlenwerk geäußert. Am kommenden Montag wird der Etat dann im Kreistag beraten. Wir haben schon einmal einen Blick in das 342-seitige Werk geworfen und einige interessante Informationen zusammengestellt. Dabei zeigt sich: Die finanzielle Lage ist im kommenden Jahr noch in Ordnung – zumindest laut den Ansätzen im Haushaltsplan.