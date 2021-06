Kooperationsvertrag unterzeichnet: Klingelbach macht einen weiteren Schritt in Richtung Glasfasernetz

Die Ortsgemeinde Klingelbach hat einen Schritt in Richtung Glasfasernetz gemacht. Zusammen mit Pascal Münz, Manager für kommunale Kooperation von inexio/Deutsche Glasfaser, hat Ortsbürgermeister Hans-Jörg Justi den Kooperationsvertrag unterzeichnet und damit eine wichtige Voraussetzung für den möglichen Netzausbau geschaffen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Das ultraschnelle Internet rückt damit für die Klingelbacher in greifbare Nähe. Ob die zukunftssichere Breitbandanbindung in Kürze erfolgen könne und Surfgeschwindigkeiten mit mindestens 300 Mbit/s zum Standard würden, entschieden in Kürze die Bürger.

Deutsche Glasfaser ist Spezialist für den Ausbau von Glasfaser-Infrastrukturen im ländlichen Raum. Das Unternehmen werde in den kommenden Monaten eine Nachfragebündelung durchführen. Im Aktionszeitraum können sich die rund 370 Haushalte im geplanten Ausbaugebiet für einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser entscheiden. Erreiche die Vertragsquote im Ausbaugebiet mindestens 40 Prozent, stehe dem schnellen privatwirtschaftlichen Ausbau durch die Deutsche Glasfaser nichts mehr im Weg.

Vorteil der FTTH-Glasfaseranschlüsse: Bei diesen Anschlüssen wird die Glasfaser bis ins Haus oder in die Wohnung geführt (FTTH, Fiber to the Home) – die Kunden erhalten exakt die Leistung, die sie buchen. Bürger, die einen Vertrag unterschreiben, zahlten keine Kosten für den Ausbau ihres Anschlusses.

