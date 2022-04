Klingelbach. „Der Frieden ist ein zarter Klang eine künstlerische Meditation über den Frieden – in uns und in der Welt“. So lautete die Überschrift eines außergewöhnlichen Nachmittags, zu dem der Musiker Matthias Frey vom Apfelhof in Bärbach in die Kirche in Klingelbach eingeladen hatte. Mit den Menschen, die gekommen waren, setzten rund 20 Musiker und Künstler ein deutliches Zeichen für den Frieden in schwierigen Zeiten.