Konzept für den Klimaschutz in der VG Diez entsteht: Das plant der neue Klimaschutzmanager

Auch wenn das Thema Corona weiterhin bestimmend ist, bleibt der Klimaschutz brisanter denn je – auch in der VG Diez. Nachdem die Gremien der Verbandsgemeinde der Einstellung eines Klimaschutzmanagers zugestimmt hatten, konnte hierfür Richard Koch gewonnen werden, der seit sechs Monaten im Dienst ist. Er widmet sich dem Klimaschutz auf verschiedenen Ebenen und will das Thema auch in der Verwaltung immer weiter verstetigen. Was er genau vor hat.