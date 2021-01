Balduinstein/Rhein-Lahn

Spaziergänger, Fahrradfahrer, Sportler, Ausflügler, Jäger, Förster und Naturschützer – der heimische Wald zieht viele Gruppen an. Deren unterschiedliche Interessen können aber auch zu Konflikten führen. Immer wieder in den Fokus geraten da zum Beispiel Mountainbiker – insbesondere, seitdem auch unter ihnen E-Bikes immer populärer geworden sind und manche Beobachter schwere Umweltschäden befürchten. Genug Gesprächsstoff also für Hanspeter Opel vom Mountainbike (MTB) Team Schaumburg in Balduinstein.