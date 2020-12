Limburg

Ein vor dem Landgericht Limburg angeklagter Mann soll tagelang drei psychisch labile Frauen per Chat oder Telefon bearbeitet haben, damit sie sich selbst töten oder dies ihm überlassen. In dem am Dienstag begonnenen Prozess geht es um Mord, versuchten Mord sowie Verabredung zum Mord. Der 61-Jährige Motiv aus Sicht der Staatsanwaltschaft: die Befriedigung seiner „sexuell motivierten Tötungsfantasien“.