Im Limburger St.-Vincenz-Krankenhaus ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Um 16.07 Uhr schlug die Brandmeldeanlage Alarm. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich das Feuer an einer Matratze in einem Patientenzimmer im ersten Stock entzündet. Es kam dabei zu starker Rauchentwicklung.