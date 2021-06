Ein Klimaschutzmanager oder -managerin für die VG Aar-Einrich soll kommen. Doch die endgültige Entscheidung wurde zunächst vertagt. Über die neue Stelle in der Verwaltung soll in der nächsten Ratssitzung im September entschieden werden. Darauf hat sich der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung in Hahnstätten verständigt. Dem Beschluss ging eine Diskussion im Rat voraus, an deren Ende die Fraktionen über zwei Beschlussvorlagen abstimmten.