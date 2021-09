Was in der Sitzung des VG-Rates im Juni noch vertagt wurde, kam jetzt erneut auf die Tagesordnung und wie geplant zur Abstimmung. Bei einer Gegenstimme hat sich der Verbandsgemeinderat Aar-Einrich für einen Antrag zur Förderung des Klimaschutzmanagements in der VG Aar-Einrich ausgesprochen.