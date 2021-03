Klimaneutral, energieeffizient und nachhaltig: Firma entwickelt Vorzeigeprojekt an der Konrad-Zuse-Straße

„Das war doch mal ein schöner Termin“, äußerte die Diezer Stadtbürgermeisterin Anette Wick in den Räumlichkeiten der sich im Diezer Industriegebiet befindlichen Firma Pure. Und sie war sich mit dieser Wertung absolut einig mit der Geschäftsführerin des Diezer Fördervereins Blühende Lebensräume, Kathrin Roßtäuscher, die sie zum Termin begleitete. Das Duo war einer Einladung des Unternehmens gefolgt, das seine Produktionsstätte im vergangenen Jahr von Limburg an die Konrad-Zuse-Straße in Diez verlegt hat. Der Anlass war insbesondere für Roßtäuscher ein überaus erfreulicher.