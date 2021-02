Eine Hexe, die auf einer Schere reitet – was mag dieses Schild, das am Abzweig der Freiendiezer Friedhofstraße zur Straße „Im Hexenberg“ in einiger Höhe an einem Leitungsmast baumelt, wohl bedeuten? Heißt das, dass wir uns die im Corona-Lockdown zugelegten „Pilzköpfe“ einfach weghexen lassen können?