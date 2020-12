Diez

Das öffentliche Leben ist in der Region wegen der Corona-Krise zum Stillstand gekommen, aber die Bauvorhaben des Diezer Landesbetriebs Mobilität (LBM) werden fortgeführt. „Auf unseren Baustellen läuft alles weiter“, erklärt dazu Lutz Nink, Leiter der Diezer Behörde. Das betrifft Großprojekte wie die Umgehung Miehlen-Marienfels und den Bau des Tunnels in Diez. Der geplante Ausbau der K 25 in Balduinstein musste jetzt aber verschoben werden.