Kein „Fahr zur Aar 2021“: Autofreier Tag im Aartal wegen Pandemie erneut abgesagt

Im vergangenen Jahr hatten die Organisatoren und Veranstalter von „Fahr zur Aar“ nach der Absage noch die Hoffnung, dass der autofreie Tag im Aartal in diesem Jahr stattfinden kann. Doch aufgrund der anhaltenden Coronaviruspandemie haben sich die beiden Schirmherren, die Landräte Frank Puchtler (Rhein-Lahn-Kreis) und Frank Kilian (Rheingau-Taunus-Kreis) dazu entschieden, „Fahr zur Aar“ auch in diesem Jahr ausfallen zu lassen.

Doch die Hoffnung bleibt: „Wir sehen uns hoffentlich im Jahr 2022 wieder, wenn es wieder heißt, Autofrei und Spaß dabei – auf der B 54 zwischen Diez und Taunusstein“, so die beiden Landräte in einer Mitteilung. Seit 2001, regelmäßig am letzten Sonntag im Mai, laden die hessischen und rheinland-pfälzischen Kommunen im Aartal zum autofreien Tag ein.