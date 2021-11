Der Landkreis Limburg-Weilburg will das derzeit von der Stadt nicht mehr genutzte „Neue Rathaus“ in Limburg kaufen. Der Kreistag hat dazu in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht gegeben. Zuvor hatten bereits die Fachpolitiker im Haupt- und Finanzausschuss (HFA) das Vorhaben für gut befunden. Diskussionsbedarf gab es im Kreisparlament dennoch.