Katzenelnbogen

Mobilität auf dem Land ist bekanntermaßen eine knifflige Sache, denn eigentlich sollte in Zeiten von Klimawandel und Erderwärmung der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) zunehmen. Der Individualverkehr sollte dagegen Schritt für Schritt zurückgefahren werden. Was aber leichter gesagt als getan ist und sich morgens und mittags auch am Schulzentrum in Katzenelnbogen beobachten lässt.