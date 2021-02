Katzenelnbogen: Mehr Platz im Kindergarten

Mehr Platz für den Katzenelnbogener Kindergarten: Das war eine der Nachrichten in der jüngsten Sitzung des Stadtrats. Wie bei Baugenehmigungen üblich, wurde auch das Projekt den Ratsmitgliedern vorgestellt. „Eine Abstimmung war aber nicht nötig“, so Stadtbürgermeisterin Petra Popp. Denn die Verbandsgemeinde (VG) Aar-Einrich ist Bauträger des Gebäudes und auch die bestehende Baugenehmigung aus dem Jahr 2009 behält ihre Gültigkeit, stellte VG-Bürgermeister Harald Gemmer in einem den Sitzungsunterlagen beigefügten Schreiben fest. Konkret geht es um eine Umnutzung des ersten Obergeschosses, in dem sich vorher Wohnungen für Asylbewerber befanden.