Der Angriff russischer Einheiten auf die Ukraine hat die Menschen weltweit aufgeschreckt, so auch in unserer Region. Unsere Mitarbeiterin Katerina Dolke – sie lebt mit ihrer Familie in Fachingen – hat ihre Gedanken, Gefühle und Erinnerungen an ihre Zeit in Odessa jetzt in dem folgenden Beitrag für uns zusammengefasst: