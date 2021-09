Eine Wahl für alle, die am Sonntag noch nicht den neuen Bundestag mitwählen dürfen – das ist die bundesweite Juniorwahl, an der sich auch etliche Klassen des Sophie-Hedwig-Gymnasiums beteiligten. Sie haben eine Menge über den Ablauf der Wahlen in der Bundesrepublik Deutschland und über die Bedeutung der Erst- und der Zweitstimme gelernt.