Jugend, Familie, Senioren: Strukturen in VG Aar-Einrich werden stärker vernetzt

Zusammenwachsen: Unter diesem Leitbild steht seit der Fusion der beiden Verbandsgemeinden Hahnstätten und Katzenelnbogen zur VG Aar-Einrich im Juli 2019 ein Prozess, der nach und nach die verwaltungstechnischen, politischen und kulturellen Gremien nicht nur zu einer neuen Verwaltungseinheit aufbauen, sondern auch bei den Menschen an der Aar und im Einrich ein neues Gemeinschaftsgefühl entwickeln soll. Was bereits auf verschiedenen Ebenen in die neue Struktur überführt wurde, soll nun auch für den sozialen und familiären Bereich mehr und mehr vereinheitlicht und vernetzt werden.