Gutenacker

Der SV Gutenacker wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Am 21. März sollte das besondere Jubiläum mit einer Festveranstaltung in der Sporthalle groß gefeiert werden. Die Feier wird nachgeholt. Zum Jubiläum ist jedoch bereits eine sehr interessante Festschrift erschienen. Sie enthält viel Wissenswertes aus der Geschichte und Fotos sowie Informationen zum vielfältigen Sportangebot.