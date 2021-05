Runkel

Joggerin belästigt : Exhibitionist entblößt sich unter der Autobahn

Zu einem Fall von Exhibitionismus ist es am Donnerstagnachmittag in Runkel gekommen. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 17.05 Uhr im Bereich unter der Autobrücke nahe des Campingplatzes. Wie eine Joggerin der Polizei mitteilte, zeigte sich dort ein Unbekannter ihr gegenüber in schamverletzender Weise.