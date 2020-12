Diez-Freiendiez

Die Freiwillige Feuerwehr Diez-Freiendiez musste in diesen Tagen zu ihrem 100. Einsatz ausrücken. Mancher wird sich fragen, in welchem Zeitraum, in wie vielen Jahren waren diese Einsätze. Kaum zu glauben, diese 100 Alarmierungen erfolgten in diesem Jahr, vom 1. Januar bis zum 21. Dezember 2020.