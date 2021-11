„Was die Vereinsarbeit betrifft, war das Jahr ziemlich ereignislos“, so Peter Dörner, Vorsitzender des Fördervereins der Schönborner Feuerwehr. Insgesamt 179 Mitglieder und vier Ehrenmitglieder zählt der Verein aktuell. Mitten in Corona-Zeiten hatte man zur Jahreshauptversammlung in die geräumige Schönbornhalle eingeladen.