Jahresbilanz der Volksbank Rhein-Lahn-Limburg 2021: Kreditinstitut sieht sich trotz Corona auf gutem Weg

Starkes Wachstum in schwierigem Umfeld: So umschreibt die Volksbank Rhein-Lahn-Limburg das Jahr 2021 im Rückblick. Wie die Vorstandsmitglieder Matthias Berkessel und Klaus Merz mitteilen, ist die Bilanzsumme um mehr als sechs Prozent beziehungsweise circa 150 Millionen Euro auf über 2,48 Milliarden Euro gestiegen. Die Geldanlagen der Kunden stiegen demnach trotz „Nullzins“ um weitere 125 Millionen Euro auf 1,82 Milliarden Euro.

Immer mehr Kunden entscheiden sich laut Volksbank in Richtung Wertpapier- und Versicherungslösungen, da nur in diesen Anlageklassen Chancen auf dauerhafte Renditen möglich sind. Schon seit vielen Jahren wird dies seitens der Bank im Hinblick auf eine sinnvolle Vermögensstruktur empfohlen.

Ausgebaut werden konnte laut der Mitteilung der Volksbank auch das Kreditvolumen: von 1,65 Milliarden Euro auf 1,77 Milliarden Euro, was ebenfalls einer Steigerung von mehr als sechs Prozent entspricht. Zusätzlich vermittelte Kredite an die Verbundpartner, in erster Linie an die Bausparkasse Schwäbisch Hall und die Münchner Hypothekenbank, seien hier noch nicht berücksichtigt.

Die Addition aller Geschäfte, das gesamte Kundenvolumen, betrug demnach somit zum Jahresschluss 2021 5,5 Milliarden Euro. Dieses Ergebnis spiegele das eigentliche vertriebliche Ergebnis der Bank wider und zeige sehr deutlich, dass die „Kunde-Bank-Verbindung“ in der schwierigen Corona-Zeit gut funktioniert habe.

Hinter dem Zahlenwerk steckten vor allem ein sehr intensiver Kundenkontakt und viel Hilfeleistung vor allem für die Firmen- und Gewerbekunden. Trotz auch notwendiger temporärer Schließungen von Geschäftsstellen sei die Bank immer für ihre Mitglieder und Kunden da gewesen. Eine intern bereits im Frühjahr 2020 gebildete Corona-Task-Force habe seit Beginn der Krise dafür gesorgt, dass Mitarbeiter und Kunden sinnvoll und ausreichend geschützt worden seien. Neben dem gut frequentierten Kunden-Service-Center nutzten die Mitglieder und Kunden der Volksbank immer stärker die zahlreich vorhandenen Onlineservices über die Internetseite sowie Telefon- und Videoberatungen.

Die Bank ist weiter stark sozial engagiert

Die Krise hat nach Darstellung der Volksbank für einen Schub im Bereich der Digitalisierung gesorgt, was vor allem am Zahlungsverhalten der Bevölkerung erkennbar sei. Jeder vierte Kunde führe zwischenzeitlich seine Bankgeschäfte online durch. Diese Entwicklung wird sich, nach Aussagen des Vorstands, auch weiter fortsetzen. So werden Geschäftsstellenbesuche immer weniger und die Nutzung der Onlineservices immer mehr. Allerdings, so heißt es in der Mitteilung der Volksbank weiter, ist für den Vorstand ebenfalls klar, dass die Bank immer dort sein wird, wo Mitglieder und Kunden sie entsprechend nachfragen. Gezielte Investitionen in größeren Geschäftsstellen werden auch künftig getätigt.

Rund 200.000 Euro spendete die Bank wieder einmal für gemeinnützige Projekte. Neben dem „Corona-Vereins-Hilfe-Programm“, das Anfang 2021 nochmals aufgestockt wurde, wurden auch 20.000 Euro für die Flutopfer im Ahrtal bereitgestellt. Das Jahresergebnis, so der Vorstand, ist unter Berücksichtigung der Umstände besser als erwartet ausgefallen.

Vorsichtig optimistisch geht der Blick des Vorstands nach vorne: Finanzierungen und Anlageberatungen seien weiter stark nachgefragt. „Sollte sich unser aller Hoffnung auf eine Entspannung der Pandemiesituation und ein Ende des Krieges mit derzeit nicht absehbaren Folgen erfüllen, sollte das eine weitere Belebung der Geschäftstätigkeit mit sich bringen“, so die Vorstände Berkessel und Merz unisono.

Eigentlich sollte die Jahresbilanz beim dann zwölften Jahresempfang, zu dem die Volksbank Rhein-Lahn-Limburg in die Limburger Stadthalle eingeladen hätte, vorgestellt werden: Wäre da nicht Corona. Einen besonderen Dank richtet der Vorstand vor dem Hintergrund der außergewöhnlich herausfordernden vergangenen beiden Jahre an die mehr als 400 Mitarbeiter der Bank in den beiden Landkreisen Limburg-Weilburg und Rhein-Lahn.