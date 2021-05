Inzidenzwert im Kreis lag fünf Tage unter 165: Unterricht in Schulen in Limburg-Weilburg läuft an

Am heutigen Montag wird in den Schulen im Landkreis Limburg-Weilburg wieder der Unterrichtsbetrieb im Wechselmodell aufgenommen. Das hat das Staatliche Schulamt in Weilburg mitgeteilt, nachdem sich die Corona-Lage im Kreis in den vergangenen Tagen entspannt hatte. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wurden die Schulen am Samstag mit einem Schreiben über die – erwartete – Lage informiert.

„Gute Nachrichten am Samstagvormittag: Das Robert-Koch-Institut vermeldet heute für den Landkreis Limburg-Weilburg eine Inzidenz von 115. Damit liegt der Wert am fünften Werktag in Folge unter 165, sodass in allen Schulen und Jahrgangsstufen ab Montag, 17. Mai, der Wechselunterricht gemäß Bundesnotbremse wiederaufgenommen werden kann.“

Das Schulamt weist auf sinkende Inzidenzwerte derzeit sowohl im Kreis Limburg-Weilburg als auch im Lahn-Dill-Kreis hin, der am Samstag eine Inzidenz von 106,6 gemeldet hat. Sollten die Werte weiter fallen, so würde laut Schulamt bei stabilen Inzidenzen unter 100 der hessische Zwei-Stufen-Plan in Kraft treten: Liegen die Werte in einem Landkreis an fünf Werktagen in Folge unter 100, gelten ab dem übernächsten Tag die folgenden Regelungen:

Die Jahrgangsstufen 1 bis 6 kehren in den täglichen Präsenzunterricht zurück. Dieser wird als eingeschränkter Regelbetrieb unter Einhaltung der bekannten Hygienebestimmungen durchgeführt.

Die Schüler ab Jahrgangsstufe 7 und die beruflichen Vollzeitschulformen werden zunächst weiterhin im Wechsel unterrichtet. Alle Abschlussklassen kehren grundsätzlich in den Präsenzunterricht zurück. In der Berufsschule (Duales System) findet Präsenzunterricht in Kombination mit phasenweisem Distanzunterricht statt.

Sollten die Werte hingegen wieder steigen und die Inzidenz von 165 an drei aufeinanderfolgenden Tagen erneut überschritten werden, so müsste der Unterrichtsbetrieb mit Ausnahme der Abschlussklassen ab dem übernächsten Tag wieder eingestellt werden.