Internetseite eingerichtet – Eröffnung Anfang Dezember

Archivierter Artikel vom 02.08.2020, 17:06 Uhr

Neben der Freude über den Zuschlag beginnt jetzt auch die praktische Arbeit an der Vorbereitung. Anfang Dezember soll die neue Arbeitswelt in Katzenelnbogen eröffnet werden. Das bedeutet noch viel Arbeit, aber Jutta Hochkammer (Rabb Computer) ist sich zusammen mit Caroline Weis (VG Aar-Einrich) sicher, dass das Zeitziel realistisch ist und in guter Zusammenarbeit erreicht wird. Parallel zu den baulichen Arbeiten wird jetzt die Werbetrommel kräftig gerührt, um Interessenten für das Anmieten von Arbeitsplätzen oder des gut ausgestatteten Besprechungsraums zu finden. Die Banner sollen Neugierde wecken, nähere Einzelheiten gibt es auf der eingerichteten Internetseite www.coworking-aar-einrich.de.

Als Ansprechpartnerin steht Caroline Weis, Tel: 06486/917 91 14, E-Mail c.weis@vg-aar-einrich.de zur Verfügung. Jutta Hochkammer und Caroline Weis sind sich sicher, dass der Slogan „Yes, we Khan“ nicht nur Rückschlüsse auf den Geschäftsführer von Rabb Computer zulässt, sondern auch ein Versprechen an die Kunden und Interessenten am Coworking in der VG Aar-Einrich ist. krf