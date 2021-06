Seit Frühjahr 2020 mussten sämtliche Museen in Rheinland-Pfalz als Corona-Vorsichtsmaßnahme immer wieder schließen oder ihren Besucherverkehr strikt drosseln. Erst in diesem Jahr durfte das Museum im Diezer Grafenschloss in Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt am Internationalen Museumstag wieder eine Mitmachaktion für die Öffentlichkeit anbieten.