Diez/Aar-Einrich

Interkulturelle Woche startet – Initiativgruppe aus Diez-Aar Einrich beteiligt sich

Angesichts überfüllter Flüchtlingslager an Europas Grenzen und dramatischen Entwicklungen, beispielsweise in Afghanistan, muss erwartet werden, dass auch weiterhin Menschen nach Deutschland zuwandern. Weil es sich lohnt, wenn alle an einem Strang ziehen, beteiligt sich eine Initiativgruppe aus dem Bereich Diez-Aar Einrich wie schon in den Vorjahren mit regionalen Aktionen an der Interkulturellen Woche (IKW).