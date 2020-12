Hahnstätten/Wiesbaden

Die Klimakrise macht keine Pause! Unter diesem Motto nahm die Klimaschutzinitiative Save Climate Earth mit Sitz in Hahnstätten jetzt gemeinsam mit Fridays for Future (FFF) an einem Protestmarsch in Wiesbaden teil. Unter Berücksichtigung der Corona-Maßnahmen setzten sich Hunderte Teilnehmer für starke EU-Klimaziele, einen Kohleausstieg bis 2030 und eine sozial-ökologische Wende ein.