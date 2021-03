Infektionslage in Freiendiez außer Kontrolle: Schule wird geschlossen

In der Pestalozzischule in Freiendiez gibt es weitere Corona-Fälle. Nun wird die Schule geschlossen.

Nachdem es in der Pestalozzischule in Freiendiez in den vergangenen Tagen nach Angaben der Kreisverwaltung täglich zu neuen Corona-Fällen gekommen ist und die veranlassten Maßnahmen die Infektionsketten nicht unterbrechen konnten, wurde nach eingehender Risikoanalyse mit der Schulleitung, dem Träger und der Aufsichtsbehörde entschieden, den Schulbetrieb inklusive der Notbetreuung ab sofort bis zum Ende der rheinland-pfälzischen Osterferien und den daran anschließenden beweglichen Ferientagen vorsorglich einzustellen, um weitere Infektionsfälle zu vermeiden.

Erster Schultag wäre somit der 12. April. Das teilte die Verwaltung am Abend mit. Zuvor war in Pressemitteilungen des Kreises nur von einer infizierten Lehrkraft und zwei infizierten Schülern die Rede gewesen.

Die Zahl der aktuell Infizierten im Rhein-Lahn-Kreis insgesamt liegt nach Angaben der Kreisverwaltung bei 247 Fällen (davon 144 Mutationen). Die neuen Fälle stammen aus der Verbandsgemeinde (VG) Aar-Einrich (4), VG Bad Ems-Nassau (8), VG Diez (13) und der VG Nastätten (3). Der Inzidenzwert (Infektionen pro 100 000 Einwohner in 100 Tagen) für den Rhein-Lahn-Kreis beträgt 94. Damit ist der Rhein-Lahn-Kreis in der sogenannten Gefahrenstufe Rot.