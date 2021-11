Dr. Volker Fleck heißt der neue Leiter der Justizvollzugs- und Sicherungsverwahrungsanstalt Diez. Der 50-Jährige ist aus dem hessischen Strafvollzug nach Rheinland-Pfalz gewechselt und hat in Diez die Nachfolge von Josef Maldener angetreten. Im Interview mit unserer Zeitung spricht der neue JVA-Chef über seine Arbeit, seine Erfahrungen und seine Ziele an seinem neuen Arbeitsplatz in Diez.