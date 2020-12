In der zentralen Sportanlage in Diez: Corona-Ambulanz ist startklar

Diez

Sport findet auf der zentralen Sportanlage der Verbandsgemeinde noch längere Zeit nicht statt, die Sporthalle ist allerdings während der Corona-Pandemie nicht ohne Nutzen. Sie ist wegen ihrer infrastrukturellen und räumlichen Bedingungen vielmehr der ideale Ort für eine Corona-Ambulanz, zu der sie in den vergangenen Tagen umgewandelt wurde. Am kommenden Montag um 11:00 Uhr ist sie erstmals geöffnet. Sie ergänzt die Kreis-Corona-Praxis in Gemmerich und das Kreis-Corona-Mobil und wird die Hausarztpraxen entlasten. In der Diezer Corona-Ambulanz sollen Patientinnen und Patienten behandelt werden, die respiratorische Beschwerden haben sowie Menschen mit vermuteter oder mit bestätigter Infektion mit COVID-19. Die Behandlung erfolgt nach vorheriger telefonischer Terminabsprache mit dem Ärzteteam.