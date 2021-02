Impfzentrum des Kreises Limburg-Weilburg: Am Dienstag werden in Dietkirchen die ersten Senioren gepikst

Das vom Landkreis betriebene und eingerichtete Impfzentrum in der Senefelder Straße verfügt über eigene Parkplätze für Autos, die Limburger Stadtlinie wird mit der Linie 6 das Impfzentrum kontinuierlich anfahren und damit eine Busverbindung zwischen der Innenstadt mit dem Bahnhof und dem Impfzentrum zur Verfügung stellen.

Bisher verkehrt die Linie 6 zwischen der Innenstadt und dem Campus mit dem Stadthaus und anderen Einrichtungen auf der Dietkircher Höhe. Mit der Öffnung des Impfzentrums fährt die Linie eine weitere Haltestelle an. Direkt am Impfzentrum besteht an einer neu eingerichteten Haltestelle die Möglichkeit des Ein- und Ausstiegs. „Das ist der Beitrag der Stadtlinie und der Stadt, um das Impfzentrum auch für Bürger erreichbar zu machen, die kein Auto mehr fahren“, sagt der Erste Stadtrat Michael Stanke als Betriebsleiter der Stadtlinie.

Mit der Linie 6 gibt es zwischen 7 und 19 Uhr in der Regel pro Stunde zwei Verbindungen zwischen der Innenstadt und dem Impfzentrum, natürlich kann der Bus auch für die Rückfahrt genutzt werden. Die Busse der Linie 6 starten am Zentralen Omnibusbahnhof Nord am Steig 10 (gegenüber dem alten Arbeitsamt, heute Bezirkscaritasverband).