Was halten Tierärzte davon, dass sie eventuell beim Impfen mithelfen sollen? Da die Impfkampagne in Deutschland deutlich beschleunigt werden soll, schließt Gesundheitsminister Jens Spahn nicht aus, dass künftig auch Tierärzte zusätzlich zum Einsatz kommen könnten. Die Meinungen in der Region gehen jedenfalls auseinander.