Als Zoey bei der Igelhilfe in Weilmünster ankam, da war sie kaum mehr als ein Häuflein Elend. Der im Herbst geborene Jungigel litt an einem Lungeninfekt, hatte sehr viele Parasiten im Körper und wog nur noch 236 Gramm. Heute freut sich Steffi Riemer, dass ihre kleine Patientin fast wieder fit ist und an Gewicht zulegt. Jedes Jahr rettet die Tierfreundin mit ihrer Igelhilfe Schöffengrund-Weilmünster mehreren Hundert Igeln das Leben.